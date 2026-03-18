Названы главные вызовы для экономики России

Снижение рентабельности предприятий и замедление инвестиций являются одними из главных вызовов для экономики России. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Министр назвал главной задачей сегодня обеспечить выход на траекторию долгосрочного роста экономики. При этом решать ее предстоит в условиях неопределенности и вызовов. Из внешних Решетников выделил нарастающие санкционные ограничения, торговые войны и геополитические конфликты.

«Из внутренних — это бюджетные ограничения, усиление конкуренции, в том числе с импортом на внутреннем рынке, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций», — указал глава ведомства.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что Центральный банк РФ может снизить ключевую ставку до 14,5% в ближайшее время.