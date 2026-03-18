Новак оценил устойчивость российской экономики

Российская экономика продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на беспрецедентное санкционное давление и объективное замедление после фазы активного роста. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на итоговой коллегии Минэкономразвития, передает агентство «Прайм».

По его словам, за три года накопленный рост ВВП превысил 10%, что выше среднемировых показателей. Новак подчеркнул, что это прямое свидетельство надежности экономического фундамента, заложенного совместными усилиями. Прочная основа позволяет преодолевать любые внешние вызовы, отметил вице-премьер.

Ранее в Центробанке заявили, что текущая денежно-кредитная политика позволит вернуть инфляцию к целевому уровню уже во втором полугодии 2026 года. Как сообщили в пресс-службе регулятора, речь идет об устойчивых компонентах инфляции, которые должны выйти на показатель 4%.

При этом в ЦБ пересмотрели прогноз по средней инфляции на текущий год — теперь он составляет 5,1–5,6%. Устойчивое инфляционное давление без учета НДС и сезонности оценивается на уровне 4–5%, что примерно соответствует показателям конца 2025 года.

В регуляторе пояснили, что на динамику цен в начале года повлияли низкий рост стоимости плодоовощной продукции в конце прошлого года, а также перенос сроков повышения НДС и индексации тарифов ЖКХ. Ожидается, что с 2027 года годовая инфляция окончательно закрепится на целевом уровне в 4%.