Экономику России назвали устойчивой

Правительство России готовится приоритизировать расходы бюджета в целях долгосрочной стабильности бюджетной системы. Об этом на итоговой коллегии Минэкономразвития (МЭР) заявил его глава Максим Решетников, передает РИА Новости.

По его словам, пересмотр трат будет способствовать направлению средств в те сектора и технологии, которые обеспечат рост на долгосрочном горизонте.

Министр указал, что Банк России прилагает максимум усилий для нормализации денежно-кредитной политики, и ему следует помочь. Главной задачей он назвал выход на траекторию уверенного, а не сиюминутного роста экономики.

Мешают решению этой задачи нарастающие санкционные ограничения, торговые войны, геополитические конфликты, замедление экономики и инвестиций, снижение рентабельности предприятий, бюджетные ограничения и усиление конкуренции. Также, по словам главы МЭР, проблемой остается дефицит компетентных кадров, который затрудняет рост производительности.

В конце февраля министр финансов Антон Силуанов отмечал, что показатели федерального бюджета на 2026 год придется немного изменить с учетом ухудшения внешней конъюнктуры. Тогда же он пообещал, что обязательства перед людьми и по технологическим инициативам будут обеспечены финансированием.