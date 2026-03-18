Песков заявил об отсутствии сигналов от Европы по энергодиалогу

Москва до сих пор не услышала от европейцев ни слова о возможном возобновлении энергодиалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Сегодня представитель Кремля отвечает на вопросы журналистов. У него уточнили, были ли какие-либо сигналы со стороны Европы по теме энергосотрудничества. Как утверждает Песков, «никаких сигналов от европейцев о том, что они хотят хотя бы вести диалог, не поступало».

Ранее президент РФ Владимир Путин уже анонсировал разворот на другие рынки и поручил правительству проработать этот вопрос с компаниями. Более того, президент допустил, что Москве может быть выгоднее прямо сейчас захлопнуть газовую задвижку в Европу, не дожидаясь, пока Брюссель введет свои запреты.

Согласно утвержденному Советом ЕС регламенту, с 25 апреля 2026 года Европа перестанет брать российский СПГ по краткосрочным контрактам. С 17 июня под раздачу попадет трубопроводный газ. Долгосрочные контракты протянут чуть дольше — до января и ноября 2027 года соответственно.