На Украину прибыла делегация МВФ
Команда МВФ во главе с руководителем миссии Гэвином Греем прибыла на Украину, сообщила постоянный представитель организации в стране Пришила Тофано.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Встречи с украинскими властями запланированы на 18 марта. В повестке — макроэкономика и реформы.
«Обсуждение будет касаться макроэкономической политики и ключевых структурных реформ», — уточняется в заявлении, направленном агентству.
Ранее в МВФ выразили обеспокоенность по поводу помощи Украине из-за ситуации в Раде.