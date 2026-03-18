На Украину прибыла делегация МВФ

Команда МВФ во главе с руководителем миссии Гэвином Греем прибыла на Украину, сообщила постоянный представитель организации в стране Пришила Тофано.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Встречи с украинскими властями запланированы на 18 марта. В повестке — макроэкономика и реформы.

«Обсуждение будет касаться макроэкономической политики и ключевых структурных реформ», — уточняется в заявлении, направленном агентству.

Ранее в МВФ выразили обеспокоенность по поводу помощи Украине из-за ситуации в Раде.