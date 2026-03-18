Еврокомиссия смягчила требования к импорту нероссийского СПГ в ЕС

Еврокомиссия ослабила требования к импорту нероссийского сжиженного природного газа (СПГ) на территорию Европейского союза.

Это решение связано с опасениями сокращения поставок топлива на фоне войны в Иране и роста цен на энергоносители в Европе, передает ТАСС.

В опубликованном документе отмечается, что «в условиях конфликта на Ближнем Востоке необходимо избегать ненужных барьеров для импорта в ЕС нероссийского газа». Еврокомиссия скорректировала газовые нормы в рамках плана REPowerEU, чтобы сделать процесс ввоза топлива менее бюрократическим.

Теперь энергетическим компаниям разрешено оформлять разрешение на ввоз сразу нескольких партий газа от одного поставщика по одному контракту. Ранее для каждой партии требовались отдельные документы, подтверждающие нероссийское происхождение газа. Если маршрут поставки изменяется, например, из-за закрытия Ормузского пролива, компании смогут растаможить газ по уже поданным документам, без необходимости повторного согласования.

Также Еврокомиссия обязала регуляторов Евросоюза рассматривать заявки на импорт газа в течение 24 часов. Все эти меры носят исполнительный характер и не требуют дополнительного одобрения другими институтами ЕС.

Напомним, запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 29%.

Газета Politico писала, что бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам.

Издание The New York Times сообщало, что в странах Азии резко сократилось поступление сжиженного природного газа, что вынудило крупнейших импортеров увеличить использование угольных электростанций.