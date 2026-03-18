В Госдуме призвали к масштабной проверке к сфере ЖКХ

В Госдуме заявили о необходимости провести масштабную проверку управляющих компаний. Поводом стали многочисленные жалобы граждан на то, что УК не очищают крыши от снега и наледи, а также не убирают снег во дворах.

Об этом сообщает NEWS.ru.

Парламентарии отмечают, что многие УК вместо прямых обязанностей занимаются работами, которые легче объяснить большими затратами, например, стрижкой несуществующих газонов. Такие работы должны согласовываться с собранием собственников. В Госдуме призывают антимонопольную службу изучить тарифы на содержание и текущий ремонт, поскольку это самая дорогая статья расхода после отопления.