В Госдуме призвали к масштабной проверке к сфере ЖКХ

В Госдуме заявили о необходимости провести масштабную проверку управляющих компаний. Поводом стали многочисленные жалобы граждан на то, что УК не очищают крыши от снега и наледи, а также не убирают снег во дворах.

В Госдуме призвали к масштабной проверке к сфере ЖКХ
Об этом сообщает NEWS.ru.

Парламентарии отмечают, что многие УК вместо прямых обязанностей занимаются работами, которые легче объяснить большими затратами, например, стрижкой несуществующих газонов. Такие работы должны согласовываться с собранием собственников. В Госдуме призывают антимонопольную службу изучить тарифы на содержание и текущий ремонт, поскольку это самая дорогая статья расхода после отопления.