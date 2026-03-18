Китай сделал Тайваню предложение на фоне войны на Ближнем Востоке

Китай предложил Тайваню «энергетическую стабильность», если тот согласится на правление Пекина. Как сообщает Reuters, это стало частью информационной кампании Китая, стремящегося убедить Тайвань в преимуществах воссоединения.

Правительства по всему миру пытаются найти альтернативные источники энергии на фоне войны на Ближнем Востоке и блокировки поставок топлива по Ормузскому проливу. Тайвань, получавший треть своего сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, заявил, что обеспечил себе альтернативные источники поставок на ближайшие месяцы, в том числе из США.

Однако представитель Управления по делам Тайваня при правительстве Китая Чэнь Биньхуа, заявил журналистам, что «мирное воссоединение» обеспечит лучшую защиту энергетической и ресурсной безопасности Тайваня.

«Мы готовы обеспечить тайваньских соотечественников надежной энергетической безопасностью, чтобы они могли жить лучше», - сказал он, отвечая на вопрос о поставках энергоносителей на Тайвань во время войны.

Китай давно предлагает Тайваню автономию по принципу «одна страна, две системы», если тот согласится перейти под контроль Пекина. Это не поддерживает ни одна крупная тайваньская политическая партия.

По словам источников Reuters, Китай, крупнейший в мире импортер нефти, на прошлой неделе запретил экспорт топлива как минимум до конца марта, стремясь предотвратить внутренний дефицит. Китайский экспорт топлива в 2025 году оценивается в 22 миллиарда долларов.