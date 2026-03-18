Российский танкер с нефтью сменил курс

Российский нефтяной танкер Aqua Titan, направлявшийся в Китай, изменил курс и плывет в Индию на фоне наращивания Нью-Дели закупок российской нефти. Об этом со ссылкой на данные системы отслеживания судов пишет агентство Bloomberg.

По информации издания, судно с нефтью Urals изначально направилось в китайский порт Жичжао, но в середине марта, через несколько дней после того, как США дали Индии «зеленый свет» на временное увеличение закупок в России, изменило курс.

«Индийские нефтеперерабатывающие заводы закупили 30 миллионов баррелей российской нефти за неделю (…) По данным Vortexa Ltd., по меньшей мере семь танкеров, перевозящих российскую нефть, сменили направление в середине рейса», - говорится в статье.

Агентство отметило, что Индия усиливает конкуренцию за российскую нефть с Китаем. А возвращение на рынок покупателей из Японии и Южной Кореи в перспективе может привести к дальнейшему росту цен.

Ранее цены на энергоносители уже выросли после того, как 28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ Тегеран начал бомбить территорию Израиля и американские военные базы в регионе, а также перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки поступает значительная часть нефти и газа.

Чтобы сдержать рост цен Вашингтон снял санкционные ограничения с закупок Индией российской нефти, загруженной на танкеры до 5 марта, а затем распространил послабления на всю российскую нефть и нефтепродукты, находившиеся на судах по состоянию на 12 марта. Теперь сделки с такими партиями не подпадают под американские санкции.