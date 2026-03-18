Цены на золото впервые за месяц упали ниже 4900 долларов за унцию

Биржевая цена на золото опустилась на 2% и впервые за месяц оказалась ниже отметки в 4900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

Согласно данным торгов, на 15:26 по московскому времени апрельский фьючерс на золото на бирже Comex подешевел на 108,76 доллара по сравнению с предыдущим днем, что соответствует снижению на 1,98%, передает РИА «Новости».

Текущая стоимость составила 4899,44 доллара за тройскую унцию. Последний раз такой уровень был зафиксирован 18 февраля.

16 февраля стоимость золота в ходе торгов впервые с февраля опустилась ниже 5 тыс. долларов за тройскую унцию.