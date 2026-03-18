Патрушев оценил влияние иранского конфликта на систему торговых отношений

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев оценил влияние конфликта в Иране на систему торговых отношений. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как заявил Патрушев, ситуация вокруг Ирана может отбросить систему торговых отношений на годы назад. По его словам, это может произойти из-за влияния конфликта на судоходство в Ормузском проливе, который является важнейшим маршрутом для мировых логистических цепочек.

«Ормузский пролив годами был связующим звеном мировых логистических цепочек, которые в настоящее время в основном разрушены. Он превращается в зону противоборства, опасную для судоходства. По всей видимости, нынешний конфликт отбросит на годы назад выстроенную систему мировых торгово-экономических отношений», — заявил он.

Ранее Иран анонсировал применение нового оружия против США и Израиля.