ЕС упростил импорт нероссийского газа из-за войны в Иране

Еврокомиссия упростила импорт нероссийского СПГ в ЕС из-за рисков, вызванных конфликтом в Иране.

Соответствующие изменения внесены в план REPowerEU.

«В условиях конфликта на Ближнем Востоке необходимо избегать барьеров для импорта в ЕС нероссийского газа. В этом контексте Еврокомиссия публикует доработанные указания по применению газовых норм в рамках плана REPowerEU», — указано в сообщении.

Теперь компаниям не нужно оформлять отдельные документы на каждую партию — достаточно одного разрешения на несколько поставок от одного поставщика.

Если маршрут меняется из-за закрытия Ормузского пролива, переоформлять газ не требуется.

Регуляторы также обязаны рассматривать запросы на импорт в течение 24 часов.

Решение уже вступило в силу и не требует одобрения других органов ЕС.

Ранее директор европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер заявил, что ЕС остаётся уязвимым, несмотря на отказ от российского газа.