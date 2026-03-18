ЦБ резко повысил курс доллара в России

Руководство Центробанка (ЦБ) резко повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 19 марта, составят примерно 83,13 рубля. Для сравнения, в среду, 18 числа, официальный курс доллара находился на уровне 81,91 рубля. Таким образом, регулятор повысил котировки мировой резервной валюты на 1,22 рубля. Официальные курсы евро и юаня также заметно подскочили. Так, котировки евро повысили на 1,51 рубля — с 93,16 до 94,67 рубля, а юаня — на 25 копеек, с 11,89 до 12,12 рубля.

Рубль начал снижение к основным валютам в конце прошлой недели. В разгар этой курс доллара на российском межбанке достиг максимальных с конца сентября 84,05 рубля. Котировки евро, в свою очередь, превысили 96 рублей впервые с 31 декабря 2025 года. Что касается юаня, то китайская валюта подорожала до 12,17 рубля, что стало наивысшим значением с 10 марта прошлого года.

Аналитики объясняют резкое ослабление рубля рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики эксперты отнесли падение нефтегазовых доходов, остановку продажи валюты Минфином из-за готовящегося пересмотра бюджетного правила, а также рост спроса на доллары и юани со стороны российских импортеров. Кроме того, на ситуацию оказывает давление ожидание участниками рынка снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ, которое состоится в пятницу, 20 марта.