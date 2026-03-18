В Смоленской области инвестиции в промышленность выросли на треть

Условия для модернизации производств и привлечения инвестиций обсудили на заседании правительства региона. По итогам 2025 года инвестиции в смоленскую промышленность выросли на 32 процента, объем произведенной продукции в отрасли увеличился, выручка предприятий превысила 540 миллиардов рублей. В 2026-м набранный темп развития намерены сохранить.

"В центре внимания - реализация крупных инвестиционных проектов. На машиностроительном заводе "Рославльские тормозные системы" продолжается масштабная модернизация. Рославльский вагоноремонтный завод в прошлом году открыл новый цех по производству полувагонов, летом 2026-го планирует запуск производства вагонов-цистерн. Ярцевский металлургический завод заключил первый в регионе специальный инвестиционный контракт, который открывает перспективы вложений и создание комплекса по производству холоднокатаного проката", - напомнил смоленский губернатор Василий Анохин.

Важную роль в развитии отрасли играют инструменты государственной поддержки. За последние два года предприятия Смоленщины привлекли из Федерального фонда развития промышленности более пяти миллиардов рублей. Региональный фонд развития промышленности за прошлый год предоставил 20 льготных займов на сумму 646 миллионов, а его капитализация за последние два года увеличилась втрое.

Хорошие результаты достигнуты и в повышении производительности труда в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Сейчас в этой работе участвует 50 предприятий области, которые внедряют инструменты бережливого производства, чтобы стать более конкурентоспособными.