В США заявили, что Россия сохранит устойчивость к санкциям

Разведывательное сообщество США заявило, что Россия сохранит устойчивость к санкциям и ограничениям экспортного контроля стран Запада. Об этом сообщает ТАСС.

В ежегодном докладе разведывательных органов США по ситуации в сфере международной безопасности говорится о том, что в будущем Россия, вероятнее всего, останется устойчивой к санкциям. Как считают авторы документа, России помогает справляться с санкциями экспорт энергоносителей в Китай.

«Москва полагается на сотрудничество с другими противниками США для обхода санкций. Она также пытается обойти санкции путем создания альтернативных платежных систем», — сказано в документе.

Ранее США исключили снятие санкций с российской нефти.