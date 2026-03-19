Дмитриев назвал последствия вывода войск США из Ормузского пролива

Глава РФПИ, спецпредставитель российского президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что уход американских войск из Ормузского пролива может спровоцировать резкий рост цен на нефть.

«Это (уход американских войск. — «Газета.Ru») будет значить более 200 долларов [за баррель] на какое-то время», — поделился Дмитриев.

19 марта агентство Reuters писало, что нефтяной танкер под флагом Барбадоса в Ормузском проливе дал задний ход.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент России Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».