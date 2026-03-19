В России сокращается число банкоматов: в чем причина

Российский банковский сектор продолжает активную модернизацию и оптимизацию своей инфраструктуры самообслуживания, что отражается на значительном сокращении количества банкоматов по всей стране.

Согласно свежим данным Центрального банка России, которые проанализировало РИА Новости, на начало 2026 года количество действующих банкоматов снизилось до 138 028 штук, передает ИА DEITA.RU.

Это минимальное значение за последние шестнадцать лет — похожий уровень инфраструктуры был зафиксирован только в середине 2010 года, когда банкоматная сеть составляла около 139 тысяч устройств.

Сокращение числа банкоматов в России — тенденция не нового времени, а многолетний процесс, который начался более десяти лет назад. На пике в 2014 году число банкоматов превышало 235 тысяч, после чего начался постепенный спад.

Однако в 2025 году темпы уменьшения количества устройств несколько снизились: сеть сократилась всего на 5,9 тысячи банкоматов, тогда как за предыдущий 2024 год падение составило примерно 7 тысяч, а в 2023 году — рекордные 29 тысяч.

Эксперты объясняют эту динамику совокупностью нескольких факторов, влияющих на рынок. Главным драйвером снижения остается повсеместный переход населения на безналичные методы оплаты. С развитием технологий и роста популярности Системы быстрых платежей (СБП), все больше операций совершается без использования наличных.

По статистике регулятора, доля безналичных расчетов в розничной торговле стабильно увеличивается, что уменьшает экономическую целесообразность поддержания широкой сети банкоматов. В результате банки реже видят необходимость содержать дорогие технические устройства, которые уже не пользуются такой же востребованностью.

Второй важный фактор — высокие эксплуатационные расходы, связанные с банкоматной инфраструктурой. Закупка оборудования, сервисное обслуживание, обеспечение безопасности и частая инкассация требуют значительных финансовых затрат от кредитных организаций.

Банки стремятся снижать эти расходы, концентрируя банкоматы преимущественно в более контролируемых условиях внутри отделений, где проще осуществлять обслуживание и охрану техники. Также на уменьшение количества устройств влияют технические причины.

Многие банкоматы морально устарели, требуют замены или модернизации с использованием отечественного программного обеспечения и оборудования в рамках политики импортозамещения. Для банков более рентабельно убрать малоприбыльные или нерентабельные точки, чем инвестировать в переоснащение каждой аппарата по новым стандартам безопасности и функционала.

Еще одним фактором, способствующим снижению потребности в банкоматах, стало развитие сервисов с выдачей наличных на кассах в торговых сетях. Особенно в сельских и отдалённых районах возле магазинов и автозаправок гражданам становится удобнее получить наличные без необходимости искать банкомат, что частично компенсирует уменьшение количества устройств.

В текущих условиях, когда доступ к банкоматам сокращается, пользователям рекомендуется продумать альтернативные способы получения наличных. Важно внимательно ознакомиться с тарифами своего банка, а также список банков-партнеров, ведь в рамках объединённых сетей часто можно снять деньги без комиссии, значительно расширяя доступные точки обслуживания.

Кроме этого, стоит проверить ограничения и лимиты на снятие наличных через систему быстрых платежей, которая всё активнее внедряется в кассовые зоны магазинов, АЗС и других торговых точек. Это удобный и быстрый способ получить наличные, минуя необходимость искать банкомат с достаточным остатком наличности.

Хотя цифровизация и ведёт к сокращению физических точек банковского обслуживания, законодательство РФ, включая Гражданский кодекс и закон «О защите прав потребителей», гарантирует право граждан на использование наличных денег. Центральный банк РФ ведёт постоянный мониторинг ситуации, чтобы оптимизация инфраструктуры не ограничила доступность финансовых услуг для жителей малых и удалённых населённых пунктов.