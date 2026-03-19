Италию настигает ценовой кризис

Италия рискует столкнуться с новым витком роста цен. На этот раз этот раз это произойдет сразу по двум чувствительным направлениям: энергия и транспорт. Эксперты предупреждают, что затяжной кризис на Ближнем Востоке может ударить по кошелькам семей и по бизнесу сильнее, чем все потрясения последних лет вместе взятые.

Согласно оценкам предпринимательской ассоциации Confcommercio, при неблагоприятном развитии ситуации счета за электроэнергию могут вырасти более чем на 13 процентов, а за газ - до 43 процентов.

При этом бизнес уже столкнулся с внушительными издержками: по сравнению с 2019 годом, расходы на электричество выросли почти на 29 процентов, на газ - более чем на 70 процентов. В особо уязвимом положении оказались предприятия, работающие в сфере услуг. Так, для гостиниц дополнительные траты могут достигать 900 евро в месяц за электроэнергию и около 1000 евро за газ. Бары, рестораны и магазины также рискуют ежемесячно платить на сотни евро больше, чем привыкли до кризиса.

Ситуация напрямую связана с геополитикой: возможные перебои поставок через Ормузский пролив и нестабильность в регионе Персидского залива уже толкают цены, в том числе на потребительские товары, вверх. По данным аналитиков Nomisma Energia, около 27,7 млн итальянских семей могут столкнуться с дополнительными расходами в среднем до 350 евро в год. На практике, фрукты и овощи на итальянских рынках выросли уже на 30 процентов, а в обозримом будущем эта отметка может перешагнуть за 50 процентов.

В Ассоциации ремесленников и малых предприятий CGIA оценивают общий эффект для экономики страны в 9,3 млрд евро. По ее расчетам, наиболее ощутимым удар окажется для крупных городов: в Риме рост расходов может превысить 700 млн евро, в Милане - более 550 млн. евро, в Неаполе - свыше 400 млн. евро.

Уже сейчас цены на топливо демонстрируют резкий рост: нефть подорожала почти на 46 процентов, газ - более чем на 60 процентов. Это напрямую отражается на стоимости бензина и дизеля, которые продолжают дорожать.

На фоне энергетического давления растут и транспортные тарифы. По данным Assoutenti, поездки на Пасху в этом году могут обойтись итальянцам в рекордные суммы. В частности, билеты на самолет туда-обратно внутри страны без багажа и дополнительных услуг в праздничные даты взлетели до рекордных 400 евро. Простая поездка из Рима в Реджо-ди-Калабрия обойдется во внушительные 300-340 евро, а другие, более отдаленные направления будут стоить значительно дороже.

Железнодорожные перевозки также не сулят ничего позитивного. Поездка на юг страны в один конец в начале апреля может стоить от 140 до 185 евро в зависимости от компании-перевозчика.

Эксперты объясняют скачок цен сразу двумя факторами: традиционным ростом спроса перед праздниками и удорожанием топлива на фоне международной нестабильности. Закрытие воздушного пространства и изменения маршрутов уже увеличивают расходы авиакомпаний. Президент Assoutenti Габриэле Меллузо отмечает, что сочетание этих факторов неизбежно приводит к росту тарифов, и ситуация может еще больше ухудшиться.

Если напряженность на Ближнем Востоке затянется, покупка нового автомобиля в Италии обойдется дороже. По оценке Federcarrozzieri, возможный рост цен на 5 процентов приведет к увеличению средней стоимости машины примерно на 1 450 евро.

Италия по сути столкнулась с двойным ударом: стремительно растущие счета за электроэнергию и подорожание транспорта негативно сказываются на покупательской способности населения, в результате чего для многих традиционные поездки к родным и близким на Пасху становятся серьезной статьей расходов, сравнимой с полноценным отпуском.

Сейчас главный вопрос теперь заключается в том, как быстро власти смогут предложить эффективные меры поддержки. Если же этого не произойдет, то в ближайшие месяцы рост цен на энергию и услуги может стать основным фактором экономического напряжения.