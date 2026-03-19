Россия в январе стала лидером по продажам золота

Российский Центробанк в январе 2026 года продал почти девять тонн золота, став крупнейшим продавцом драгметалла среди центробанков мира. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отчет Всемирного совета по золоту (WGC).

Для сравнения: Болгария, занявшая второе место, реализовала две тонны. Казахстан и Киргизия продали по 1,1 тонны. При этом общий объем закупок центробанков в январе составил всего пять тонн — резкое падение на фоне среднемесячного показателя в 27 тонн в 2025 году.

В ЦБ пояснили, что продажи велись в рамках операций зеркалирования — для стабилизации рубля и снижения влияния колебаний нефтяных цен на валютный рынок. Кроме того, из-за продаж валюты доля золота в резервах начала расти, потребовалась диверсификация рисков.

Эксперты называют решение продавать именно сейчас разумным: золото за год подорожало вдвое, и многие аналитики прогнозируют коррекцию. Прогнозы Goldman Sachs, Bank of America и J.P. Morgan на этот год — в районе текущих значений или ниже.

Золотой запас России на конец января составлял 2326,5 тонны — это 48,3% всех международных резервов. Проданные девять тонн — всего 0,39% от объема. При этом общая стоимость запасов продолжила рост, впервые превысив 400 миллиардов долларов.