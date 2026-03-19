Цена нефти марки Brent поднялась выше $113 за баррель

Цена барреля нефти марки Brent преодолела отметку в 113 долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 8:49 по московскому времени майские фьючерсы подорожали на 4,62% к уровню, который наблюдался при предыдущем закрытии, и достигли 112,34 доллара. До этого цена составляла более 113 долларов. Такой показатель в последний раз наблюдался 9 марта. Стоимость майского фьючерса на WTI повысилась до 96,52 доллара (+ 1,11%).

Напомним, что судоходство через Ормузский пролив почти полностью прекратилось из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном. Данный маршрут поставок топлива и СПГ является ключевым из стран Персидского залива. За ухудшением ситуации последовал рекордный рост цен на энергоносители.

Десять дней назад стоимость нефти марки Brent повышалась до более чем 119 долларов за баррель, что произошло впервые с июня 2022 года. Так, цена поднялась на 29-31%. Позднее цены начали падать.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Южной Кореи изучает вариант ввоза российских нефтепродуктов на фоне перебоев с поставками из-за нестабильности на Ближнем Востоке.