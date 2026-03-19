В Саудовской Аравии атакован НПЗ Samref

В Саудовской Аравии воздушной атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод Samref, передаёт Reuters.

«Нефтеперерабатывающий завод Samref нефтяного гиганта Saudi Aramco в порту Янбу на Красном море подвергся воздушной атаке», — говорится в материале со ссылкой на источник в отрасли.

По данным агентства, последствия атаки были минимальными.

Ранее сообщалось, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение о снижении добычи на двух нефтяных месторождениях.