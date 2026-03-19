В России заметно подорожали популярные овощи из-за войны в Иране

В начале марта 2026 года стоимость помидоров в России увеличилась в среднем почти на 6 процентов на фоне войны в Иране и перебоев с поставками. О заметном подорожании популярных овощей на внутреннем рынке сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

С 3 по 10 марта цены на томаты в стране выросли в среднем на 5,6 процента, уточнили в ведомстве. Эксперты связали подобную динамику в том числе с запретом властей Ирана на вывоз продовольствия и сельхозсырья. Под ограничения в итоге попали свыше 60 процентов поставок продовольствия из ближневосточной страны в Россию.

Доля Ирана в структуре российского импорта помидоров до недавнего времени составляла порядка 4 процентов — 20 тысяч тонн из 500 тысяч. Кроме помидоров эта страна активно поставляла в Россию другие популярные овощи и фрукты. Речь идет в том числе о сельдерее, баклажанах, киви и сладком перце. На фоне перебоев с поставками баклажаны в России в начале марта подорожали 13 процентов, а перцы — на 30 процентов, уточнили в компании «Ресторанам надо».

Российские импортеры частично компенсировали резкое снижение поставок из Ирана за счет наращивания завоза овощей из Турции. В начале первого месяца весны страна НАТО заметно увеличила экспорт перца, огурцов, помидоров и баклажанов. Кроме того, Турция нарастила поставки ряда видов цитрусовых. Однако, хватит ли у средиземноморской страны ресурсов для долгосрочного наращивания поставок, пока остается вопросом. На этом фоне эксперты не исключили риски дальнейшего подорожания овощей и фруктов в России.