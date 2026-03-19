Спрогнозирован рекорд импорта российского топлива в Азию

Агентство Reuters прогнозирует рекордный уровень импорта российского топлива в страны Азии в этом месяце. По данным судоходства, поставки мазута значительно увеличились после решения властей США временно ослабить санкции.

Также на ситуацию повлияла нехватка топлива в связи с перебоями на Ближнем Востоке и остановкой некоторых поставок через Ормузский пролив. На этом фоне в Азию в марте, вероятно, поставят до трех миллионов тонн российского мазута. Основные получатели топлива — страны Юго-Восточной Азии и Китай.

Аналитик Vortexa Ксавье Тан отметил, что перебои в поставках мазута особенно сильно ударили по поставкам высокосернистого топлива. Это связано с тем, что блокада также ограничила потоки нефти средней и высокой сернистости из Ормузского пролива. В результате общая ситуация с поставками нефти значительно ухудшилась.

Ранее стало известно, что из-за конфликта между США и Израилем в Иране авиаперевозчики по всему миру начали отменять рейсы и поднимать стоимость билетов. Это произошло на фоне значительного увеличения цен на авиационное топливо.