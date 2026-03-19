В Минсельхозе прокомментировали подорожание яиц в России

Стоимость яиц в России поднялась из-за сезонных факторов. Такое заявление сделали в Минсельхозе. Там же сочли ситуацию на рынке стабильной, передает «Интерфакс».

Как уточнили в ведомстве, благодаря высоким объемам производства внутренний спрос остается стабильным, а розничная стоимость продукции удерживается на уровне, который доступен для потребителей.

Днем ранее в Росстате сообщили о повышении потребительских цен на яйца. Рост оценивается в 1,7%. Речь идет о периоде с 11 по 16 марта. При этом с начала года повышение стоимости продукции составило 16,5%. В феврале она стала дороже на 9,3%.

Как указали в Минсельхозе, производство яиц наращивается российскими птицефабриками в связи с ростом спроса на данную продукцию. В прошлом году объем произведенных яиц составил 48,6 млрд штук. Данный показатель на 4,3% превышает уровень предыдущего года. Учтена продукция сельхозорганизаций, фермеров и личных подсобных хозяйств.

Позитивная тенденция прослеживалась и в текущем году: за первые два месяца, по данным Росстата, в сельхозорганизациях произвели около 6,5 млрд яиц (+2,7% год к году).