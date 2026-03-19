Стоимость газа в Европе рекордно возросла

19 марта биржевая стоимость газа в Европе резко повысилась — на 30%, до более чем 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В последний раз такой уровень наблюдался в январе 2023 года.

На открытии торгов, в 10.00 мск, апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF достигали 853,7 доллара (+31%). Через 13 минут показатель составил 816,7 доллара (+25,4%). Изменение цен отображается от базового значения предыдущего торгового дня, которое составляло 651,5 доллара за тысячу кубометров.

Сегодня QatarEnergy — крупнейшая энергетическая госкомпания Катара — сообщила о ракетных ударах по нескольким ее объектов по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Накануне QatarEnergy заявила о значительных повреждениях промышленного центра Рас-Лаффан на севере Катара, где находится крупнейший в стране завод по производству сжиженного природного газа. Эти повреждения были вызваны пожарами, возникшими после ракетной атаки.

Ранее руководство Ирана объявило о намерении нанести удары по энергетическим объектам в Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах в ответ на атаки Израиля и США по газовому месторождению «Южный Парс» на территории Ирана.