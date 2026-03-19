Азиатские страны резко нарастили закупки нефти из США

Агентство Bloomberg сообщило о резком увеличении азиатскими странами закупок нефти из США. Объемы достигли максимального уровня впервые за три года.

Авторы материала ссылаются на данные порталов Kpler Ltd. и Vortexa Ltd. Как уточняется, ситуация возникла в связи с перебоями с поставками из Персидского залива. Подчеркивается, что в марте азиатские покупатели находятся «в поисках альтернативы сырья из Персидского залива, которая оказалась заблокирована за Ормузским проливом».

Объем американской нефти, предназначенной для поставок в Азию и загруженной в апреле, достиг примерно 60 миллионов баррелей — это самый высокий показатель с апреля 2023 года, по информации от трейдеров.

Рост спроса произошел на фоне фактической блокады Ормузского пролива, важного маршрута для транспортировки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок. Это существенно затронуло страны Азии, которые зависят от поставок с Ближнего Востока.

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сталкиваются с уменьшением загрузки, в Китае введены ограничения на экспорт топлива, а в Австралии усилен контроль над энергетическим сектором. Кроме того, трейдеры отмечают значительный рост цен на американскую нефть: некоторые партии продавались с премией в 12-13 долларов за баррель по сравнению с Brent и до 18 долларов относительно эталона Dubai, тогда как месяц назад разница составляла всего 5-6 долларов.