Экономист: высокий рубль загнал экономику России в непростую ситуацию

Беспрецедентное укрепление рубля в России наблюдается уже более года – это негативно повлияло на ключевые параметры экономики.

© Газета.Ru

В том числе снизилась конкурентоспособность ориентированных на внутренний рынок производителей, которые начали сильно проигрывать импорту, объяснил в беседе с Tsargrad.tv предприниматель и экономист Павел Самиев.

«Многие из отечественных производителей уже закрылись из-за этого или сворачиваются очень сильно, — отметил эксперт. — Это негативно сказалось, конечно же, на бюджете. Это один из факторов, которые увеличивают бюджетный дефицит».

Сегодня доллар начинает постепенно расти – это позитивный сигнал для производителей, экспортёров и бюджета страны, убежден Самиев. По его мнению, это особенно важно на фоне того, что сегодня в целом динамика экономики, ВВП, делового климата и производства не внушают оптимизма.

Регулятор сумел добиться того, что перегрева экономики сегодня нет, но зато появились признаки рецессии, что значительно хуже снижения курса рубля, подчеркнул специалист. По его словам, остается надеяться, что в долгосрочной перспективе Россия пройдет этот непростой период без существенных потерь, и экономика восстановится.

Напомним, сегодня курс доллара на валютном рынке Forex поднялся выше 87 рублей впервые с 10 апреля 2024 года. Курс евро превысил 97 рублей впервые с начала октября 2025 года. Минэкономики России прогнозирует, что средний курс американской валюты в 2026 году составит от 92,2 до 94,8 рубля.