В Иране хотят собирать пошлины за проход по Ормузскому проливу

Иранский Меджлис (однопалатный парламент) обсуждает новый законопроект, согласно которому страны, желающие использовать Ормузский пролив, будут вынуждены за прохождение по нему танкеров и иных судов платить пошлины, сообщает депутат Меджлиса Сомайе Рафиеи.

Иранская гостелерадиокомпания приводит такие слова депутата: согласно законопроекту, который находится в работе, "если страны используют Ормузский пролив как безопасный маршрут для судоходства, транспортировки энергии и обеспечения продовольственной безопасности, то они обязаны уплачивать пошлины и налоги Ирану".