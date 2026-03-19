$83.1394.67

В Иране хотят собирать пошлины за проход по Ормузскому проливу

Российская Газета

Иранский Меджлис (однопалатный парламент) обсуждает новый законопроект, согласно которому страны, желающие использовать Ормузский пролив, будут вынуждены за прохождение по нему танкеров и иных судов платить пошлины, сообщает депутат Меджлиса Сомайе Рафиеи.

В Иране хотят собирать пошлины за проход по Ормузскому проливу
© Российская Газета

Иранская гостелерадиокомпания приводит такие слова депутата: согласно законопроекту, который находится в работе, "если страны используют Ормузский пролив как безопасный маршрут для судоходства, транспортировки энергии и обеспечения продовольственной безопасности, то они обязаны уплачивать пошлины и налоги Ирану".