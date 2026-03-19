Правительство утвердило перечень из более 500 приоритетных профессий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень приоритетных профессий и специальностей, необходимых для решения задач импортозамещения и достижения технологической независимости. В список вошли более 500 направлений подготовки, из которых около 400 относятся к научным специальностям. Документ призван стать основой для расширения бюджетных мест и усиления поддержки студентов по ключевым направлениям.

Старший преподаватель факультета экономики и менеджмента МОФ Президентской академии Алла Гончар в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвала перечень своего рода «картой», по которой государство намерено развивать экономику. По её словам, документ служит прямым сигналом для рынка труда и абитуриентов: выбор профессии из этого списка увеличивает шансы на бесплатное обучение, получение стипендий и гарантирует востребованность на рынке через 5–10 лет.

Эксперт подчеркнула, что включение значительного числа научных специальностей говорит о нацеленности на подготовку не только исполнителей, но и исследователей, способных создавать новые технологии. Перечень ляжет в основу пересмотра учебных планов, чтобы студенты осваивали актуальные, а не устаревшие программы. Приоритетные направления также будут связаны с президентскими и правительственными стипендиями.

Ранее сообщалось, что все чаще соискатели поручают составление резюме нейросетям.

Психолог рассказала о вреде переработок для здоровья и отношений в семье.