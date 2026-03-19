Назван срок, когда госдолг США достигнет 40 триллионов долларов

Госдолг США может преодолеть отметку в 40 триллионов долларов уже осенью 2026 года — как раз к промежуточным выборам в конгресс. Такой прогноз сделали опрошенные РИА Новости эксперты.

Накануне американский Минфин сообщил, что госдолг Штатов впервые в истории превысил 39 триллионов долларов. По словам главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, текущая динамика позволяет ожидать роста еще на триллион в ближайшие месяцы.

Аналитик пояснил, что дефицит бюджета США в этом году составит порядка 1,8 триллиона долларов. При этом около триллиона придется на выплаты по возврату налогов в середине года — это и подстегнет рост долга.

Финансовый советник Алексей Родин добавил, что отметку в 38 триллионов доллар преодолели в октябре 2025 года, то есть меньше чем полгода назад. С учетом текущей динамики, по его словам, 40 триллионов вполне могут зафиксировать уже осенью.

Эксперты предупреждают, что рост госдолга стал хронической проблемой для США. Дальнейшее увеличение может привести к повышению ключевой ставки, проблемам для бизнеса, ускорению инфляции и даже квазидефолту, что ударит по всей мировой финансовой системе.