Эксперт объяснил рекордный рост курса валют

Скачок курсов иностранных валют до многомесячных максимумов спровоцировали спекулянты, и в ближайшее время рынок ждет коррекция или стабилизация. Такое мнение высказал инвестстратег «УК Арикапитал» Сергей Суверов, комментируя ситуацию на валютном рынке, передает РИА Новости.

К четвергу курс юаня на Московской бирже подскочил до 12,65 рубля — максимума с февраля 2025 года. За 10 дней рост составил 12,2%, причем в течение четверга китайская валюта дорожала на пике до 3,8%. Внебиржевой курс доллара превысил 87 рублей, евро — 100 рублей. Однако уже к вечеру юань откатился до 12,35 рубля, а вслед за ним скорректировались и основные резервные валюты.

По словам Суверова, такая волатильность — типичная картина последней атаки спекулянтов перед фазой стабилизации. Игроки, получившие за 10 дней более 10% рублевой доходности, начнут фиксировать прибыль и продавать валюту.

Первоначальной причиной ослабления рубля эксперт называет решение Минфина приостановить в марте продажи валюты в рамках бюджетного правила и анонсированное снижение цены отсечения. Это создает предпосылки для покупок валюты в ФНБ в перспективе, что негативно для рубля. Однако текущий уровень, по мнению аналитика, уже может быть достаточным для целей стабилизации бюджета.

Дополнительным фактором давления стал дефицит валютной ликвидности, из-за которого ставки по юаням подскочили выше 40% годовых, превысив рублевые. Ситуацию может исправить приток валюты от экспортеров на фоне роста цен на нефть, что создаст предпосылки для среднесрочной стабилизации курса, резюмировал Суверов.

ЦБ РФ, по его мнению, может дать сигнал рынку уже в пятницу — либо решением по ключевой ставке, либо сопутствующими комментариями.