Bloomberg: Индия начала искать применение рупиям внутри России
Власти Индии рассматривают новые варианты, позволяющие России инвестировать накопленные резервы рупий в местную экономику и финансовые инструмент, сообщает Bloomberg.
Нью-Дели изучает дополнительные возможности для реализации накопленных Москвой средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Рупия не относится к полностью конвертируемым валютам, поэтому сейчас действуют ограничения на вложения в местные акции. Однако обсуждаются иные варианты использования резервов, способные снизить объем «застрявших» денег.
Представитель Резервного банка Сентхил Кумар отметил, что рассматривается направление средств российских компаний в финансовые активы. Проблемы с остатками на счетах экспортеров возникли осенью 2023 года, но отказ от расчетов в нацвалютах не обсуждается.
Российские финансовые организации предложили Резервному банку Индии разрешить инвестиции средств со специальных счетов в местные акции.