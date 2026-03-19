В Иране задумались о введении пошлин за проход судов по Ормузскому проливу

В настоящее время в Иране изучают целесообразность внедрения законопроекта о взимании пошлин за проход судов по Ормузскому проливу. Рассмотрением данного вопроса занимаются в парламенте страны, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Ирана.

28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта вокруг Ирана привела к фактической блокаде Ормузского пролива, который является важным маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это также повлияло на экспорт и добычу нефти в регионе.

По словам одного из депутатов Ирана, проект закона предполагает, что «в случае использования Ормузского пролива в качестве безопасного пути для движения судов, энергоресурсов, а также для продовольственного обеспечения, страны будут обязаны платить пошлину Ирану».

Ранее американский аналитик Алекс Крайнер заявил, что США теряют контроль над Ближним Востоком и в итоге будут вытеснены из региона. По мнению аналитика, если из-за американо-израильской войны против Ирана треть мирового сырья и половина танкеров с СПГ застрянут в Персидском заливе, Запад столкнется с серьезными проблемами.