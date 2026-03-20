Россия может получить до 250 миллиардов долларов прибыли в казну, если конфликт на Ближнем Востоке (война Израиля и США с Ираном) затянется до сентября. Такие подсчеты произвел немецкий журнал Der Spiegel.

Война в Персидском заливе может принести Москве даже больше доходов от нефти, чем после начала энергетического кризиса в 2022 году, пишет издание.

Украинский Украина получила от западных партнеров куда более скромную сумму за годы конфликта.

«Для сравнения: Украина получила от своих партнеров в среднем около 100 млрд долларов в виде финансовой и военной помощи», — отмечается в публикации.

Ранее представители Министерства торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи подтвердили переговоры с российскими компаниями по поводу импорта нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке. Таким образом, власти азиатской страны допустили ослабление антироссийских санкций по примеру США.