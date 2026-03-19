Названа страна, которой блокада Ормузского пролива приносит наибольшую пользу

Блокада Ормузского пролива, предпринятая Ираном в ответ на военное вмешательство США, предоставляет Москве значительные тактические выгоды, пишет Yahoo News Japan. Однако в перспективе Россия может добиться и стратегической победы: затяжная война способна привести к снятию санкций.

По информации Financial Times, с начала блокады Россия ежедневно получает дополнительные доходы в размере около 150 миллионов долларов. К концу марта совокупная сумма может составить 4,9 миллиарда долларов. Это связано с увеличением спроса на российский газ, в первую очередь со стороны Китая и Индии, на фоне сокращения поставок из региона Персидского залива.

Влияние усиливается благодаря смягчению американских санкций против России. 5 марта Вашингтон предоставил Индии временное разрешение на приобретение российской нефти с танкеров в открытом море и отменил дополнительную пошлину на индийский импорт. 12 марта Соединенные Штаты временно сняли запрет на ввоз российской сырой нефти.

По словам обозревателя Bloomberg Хавьера Бласса, из-за увеличения спроса и действий США России больше не нужно прибегать к демпингу: если до февраля мировые цены на нефть находились на уровне около 70 долларов за баррель, а российская опускалась ниже 40, то теперь ситуация меняется.

При этом положение самой России в конфликте остается неоднозначным. Иран — важный союзник Москвы, и его возможное ослабление ударит по международным позициям Кремля. Однако переброска американских систем ПВО на Ближний Восток и озабоченность Киева, который видит в этом угрозу для себя, говорят в пользу того, что в краткосрочной перспективе Россия явно выигрывает, говорится в материале.