В Кувейте приостановили работу двух НПЗ после атак беспилотников

Кувейтская нефтяная корпорация Kuwait Petroleum Corp., как пишет газета Wall Street Journal (WSJ), приостановила работу двух нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в районе Аль-Ахмеди. Это произошло после атак беспилотников.

При этом компания ранее сообщала о том, что оба пожара на НПЗ удалось потушить.

Кувейтские официальные лица, знакомые с ситуацией, сообщили изданию: госкомпания Kuwait Petroleum Corp. Приняла решение временно приостановить деятельность своих нефтеперерабатывающих заводов "Мина-аль-Ахмади" и "Мина-Абдалла" после атак дронов.

Компания, по словам источников WSJ, в данное время оценивает ущерб, нанесенный объектам беспилотниками, а также вспыхнувшими после ударов пожарами.

Мощность двух НПЗ составляет в совокупности порядка 800 тысяч баррелей в сутки, уточняется в материале.