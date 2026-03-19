Цена на бензин в США побила рекорд с сентября 2023 года

Средняя цена на бензин в США достигла максимального значения с сентября 2023 года — 19 марта она дошла до отметки в 3,884 доллара за 3,8 литра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации.

Отмечается, что за последние сутки цена выросла более чем на 4 цента, а за последнюю неделю — почти на 30 центов.

Самая высокая цена зафиксирована в Калифорнии — 5,6 долларов. Кроме того, порог в 5 долларов уже был пройден в штате Вашингтон и на Гавайях. В штатах Аризона, Невада, Аляска, Орегон и Иллинойс цена превысила 4 доллара.

Такой рост цен объясняется эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. После начала совместной операции США и Израиля против Ирана, практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — важнейший маршрут для перевозки нефти и сжиженного природного газа. На этот транспортный коридор приходилось около 20% от всех мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

