Крупная держава захотела купить газ у России

Южно-Африканская Республика (ЮАР) заинтересовалась закупками сжиженного природного газа (СПГ) из России. Деловые круги двух стран на постоянной основе обсуждают совместные проекты в энергетической сфере, сообщил «Известиям» посол РФ в Претории Роман Амбаров.

Дипломат отметил, что стороны активно обмениваются опытом и участвуют в профильных форумах. Интерес ЮАР к импорту СПГ не только сохраняется, но и усиливается из-за перебоев с поставками и роста цен на энергоносители, говорится в публикации.

Российское посольство готово оказать политико-дипломатическую поддержку развитию сотрудничества, добавил Абрамов.

Доцент МГИМО Иван Лошкарев в беседе с изданием пояснил, что нефть в ЮАР также может замещаться поставками из других стран — Анголы, Нигерии, Конго. Кроме того, местные нефтеперерабатывающие заводы должны быть технологически готовы к приёму именно российского сырья.