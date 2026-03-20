В JPMorgan рассказали о беспечных инвесторах из-за войны с Ираном

Инвесторы, рассчитывающие на быстрое завершение конфликта с Ираном, делают рискованную ставку и недооценивают возможные экономические последствия резкого роста цен на энергоносители. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co.

В аналитической записке стратегов отмечается, что, хотя отдельные высокорисковые и спекулятивные сегменты рынка частично скорректировались, в целом сохраняется самоуспокоенность. Согласно данным экспертов, корреляция между индексом S&P 500 Software & Services (включающим 140 компаний) и нефтяными котировками становится все более отрицательной на фоне роста цен на сырую нефть.

Аналитики предупреждают, что давление на корпоративную прибыль усилится при дальнейшем подорожании нефти. В связи с этим JPMorgan понизил целевой прогноз по индексу S&P 500 на конец 2026 года с 7,5 тыс. до 7,2 тыс. пунктов.

По мнению экспертов, рынок в основном фокусируется на инфляционном эффекте от роста нефтяных цен, однако более существенным фактором может стать экономическое напряжение, вызванное длительной блокировкой Ормузского пролива.

Напомним, что на фоне военной операции США и Израиля против Ирана и фактического перекрытия Тегераном судоходства через Ормузский пролив мировые цены на нефть продемонстрировали резкие колебания. Несколько дней назад котировки Brent подскакивали почти до $120 за баррель, затем последовала коррекция, однако к утру 12 марта цена вновь превысила отметку в $100. По данным Investing, в настоящий момент баррель нефти Brent торгуется на уровне $107,51.