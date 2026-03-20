В Саудовской Аравии спрогнозировали рост цен на нефть

Цена на нефть, вероятно, преодолеет отметку в $180 (15 тыс. рублей) за баррель. Такой прогноз сделали саудовские аналитики в беседе с изданием The Wall Street Journal.

Эксперты предполагают, что стоимость достигнет такого уровня при продлении перебоев с поставками топлива до конца следующего месяца. По их словам, на следующей неделе нефть может подорожать до $138-140 (около 11 тыс. рублей) за баррель.

Если Ормузский пролив останется перекрытым, то ко второй неделе апреля стоимость топлива повысится до $150 (12,7 тыс. рублей). Затем цена, возможно, поднимется на $10-30 (от 800 до 2,5 тыс. рублей).

Ранее несколько стран выступили за введение моратория на удары по гражданской энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке. Речь идет о Великобритании, Италии, Нидерландах, Франции, ФРГ, а также Японии. Как уточнялось, мораторий касается нефтегазовых объектов в регионе. Кроме того, государства намерены обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее предупредил о грядущем «цунами цен на нефть и газ» в Европе. Он связал это с политикой европейских лидеров, которые отказались от надежных и выгодных российских энергоносителей.