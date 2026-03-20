В России заметили угрозу рецессии

Вероятность экономической рецессии в России до 2027 года уже высокая. Об этом со ссылкой на последнюю записку «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пишут «Известия».

В прошлом году физический объем ВВП вырос примерно на 1 процент, что в пять раз хуже результата 2024 года. При этом заметная просадка пришлась на последний месяц.

Сотрудники ЦМАКП оценили сводный опережающий индикатор (СОИ), который демонстрирует вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев. Как объяснил ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев, порог в 0,18 уже считается опасным, но в декабре результат составил 0,49. Таким образом, СОИ говорит о грядущей рецессии, а для того, чтобы она случилась по итогам всего года, достаточно, чтобы в первом полугодии ВВП упал на один процент.

Отдельно уже четвертый месяц подряд индикаторы подают сигналы, что рецессия может оказаться затяжной. Тем не менее, подчеркивается в материале, высокая вероятность не означает, что такие ожидания непременно сбудутся.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что временную поддержку российской экономике оказывает взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Но если стоимость сырья снова рухнет, а санкции в отношении России усилятся, то рецессия станет более вероятной. Фактически для нее по-прежнему нужно сочетание нескольких негативных факторов.

Одним из них аналитики называют высокую ключевую ставку Банка России. В пятницу, 20 марта, совет директоров регулятора проведет очередное заседание, на которой будет решаться вопрос о ставке. Подавляющее большинство участников рынка ожидают ее снижения до 15 процентов годовых.