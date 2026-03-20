Россия значительно нарастила экспорт зерна в одну страну

Данные таможенной статистики КНР свидетельствуют о наращивании Россией экспорта зерна в Китай в феврале. Показатель увеличился в 1,5 раза год к году, передает агентство «Прайм».

Как отмечается, доля этих же культур была самой большой в российском экспорте в страну. Половина отгрузок пришлась на ячмень, около трети — на кукурузу. На третьей строчке оказалась гречка, чья доля в экспорте оценивается в 15%.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года особенно значительно увеличились поставки кукурузы – они возросли в 2,4 раза и достигли 11,5 миллиона долларов. Ячмень также показал заметный рост, увеличившись почти вдвое до 19,9 миллиона долларов. Продажи гречки выросли на треть и составили 6 миллионов долларов.

В то же время экспорт овса снизился более чем в четыре раза, до 1,3 миллиона долларов. Пшеница также продемонстрировала падение: ее поставки уменьшились почти на пятую часть и составили 704,6 тысячи долларов.

Ранее Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило, что объем китайско-российской торговли в 2025 году сократился по сравнению с 2024 годом на 6,9%, до $228,1 млрд.