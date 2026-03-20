Орбан заявил о жесткой зависимости Европы от российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет обойтись без российской нефти на фоне возможного глобального дефицита топлива. Об этом он сообщил журналистам по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, ситуация на мировом рынке нефти может обостриться в ближайшее время. Орбан отметил, что в таких условиях стратегия европейских стран вызывает у него сомнения.

Он подчеркнул, что, по его оценке, отказ от российских энергоресурсов может усугубить положение. Венгерский премьер указал, что потребность в поставках из России сохраняется.

Орбан добавил, что, несмотря на текущие заявления европейских лидеров, реальная ситуация может измениться в течение ближайших недель.

Саммит ЕС, прошедший в Брюсселе, был посвящен в том числе вопросам энергетики и поставок топлива на фоне напряженной международной обстановки.