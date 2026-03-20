Россия попала в топ-3 стран G20 по доступности картофеля

Россия попала на третье место среди G20 по доступности картофеля

Российская Газета

Среди стран G20 Россия находится на третьем месте по доступности картофеля. Килограмм этого овоща здесь стоит 52,1 рубля.

Первую строчку в списке занимает Турция, вторую - Индия. В этих странах картофель обойдется в 45,9 рубля и 30,3 рубля соответственно, пишет РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Также в рейтинг по доступности картофеля попали Китай (59,8 рубля), Бразилия (95 рублей), Аргентина (96,7 рубля), Саудовская Аравия (108,9 рубля), Индонезия (112,2 рубля), ЮАР (113 рублей), Германия (127 рублей) и Великобритания (139,2 рубля).

В список стран с самым дорогим картофелем в G20 вошли Южная Корея (281 рубль), США (236,7 рубля), Австралия (226,9 рубля), Канада (222,8 рубля) и Япония (217,1 рубля).