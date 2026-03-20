Россия попала в топ-3 стран G20 по доступности картофеля

Среди стран G20 Россия находится на третьем месте по доступности картофеля. Килограмм этого овоща здесь стоит 52,1 рубля.

Первую строчку в списке занимает Турция, вторую - Индия. В этих странах картофель обойдется в 45,9 рубля и 30,3 рубля соответственно, пишет РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Также в рейтинг по доступности картофеля попали Китай (59,8 рубля), Бразилия (95 рублей), Аргентина (96,7 рубля), Саудовская Аравия (108,9 рубля), Индонезия (112,2 рубля), ЮАР (113 рублей), Германия (127 рублей) и Великобритания (139,2 рубля).

В список стран с самым дорогим картофелем в G20 вошли Южная Корея (281 рубль), США (236,7 рубля), Австралия (226,9 рубля), Канада (222,8 рубля) и Япония (217,1 рубля).