Иран начал брать плату за проход судов через Ормузский пролив

Тегеран ввел сбор за транзит через Ормузский пролив, организовав специальный «безопасный коридор» для перевозчиков, получивших одобрение иранских властей. Об этом сообщает Lloyd's List.

По данным издания, один из операторов уже заплатил около $2 млн за проводку своего танкера. Как минимум девять судов прошли через пролив по новой схеме, однако точное количество оплативших транзит неизвестно — в ряде случаев вопрос решался через дипломатические каналы. Неясным остается и механизм проведения платежей с учетом действующих санкций против Ирана.

Коридор проложен через территориальные воды Исламской республики вблизи острова Ларак. Там суда проходят визуальный контроль со стороны ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и портовых служб. Доступ предоставляется после согласования с Тегераном.

Сейчас разрешения выдаются в индивидуальном порядке, но в ближайшие дни КСИР планирует запустить формализованную систему регистрации судов. Индия, Пакистан, Ирак, Малайзия и Китай уже ведут прямые переговоры с Ираном и координируют проход своих судов через этот механизм.

Для получения допуска перевозчики заранее передают подробные данные о структуре собственности судна и пункте назначения груза. Информация направляется через аффилированных с Ираном посредников за пределами страны. Как отмечают участники рынка, схема ориентирована на суда, не связанные с США или Израилем.

Трафик через пролив пока остается минимальным. С 15 по 17 марта зафиксировано лишь 15 проходов, около 90% из них имели отношение к Ирану по линии торговли или собственности.