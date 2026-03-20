Золото переживает худшую неделю с 2020 года

Золото завершает неделю обвалом почти на 7% — это худший результат с марта 2020 года. Металл торгуется около $4685 за унцию, потеряв за неделю больше, чем за любой другой период с начала пандемии. Об этом сообщает Bloomberg.

Война на Ближнем Востоке разгоняет цены на нефть и газ, усиливая инфляционные ожидания и заставляя центробанки отказываться от снижения ставок. Высокие ставки давят на золото, кроме того, инвесторы распродают металл, чтобы покрывать убытки на других рынках.

Несмотря на обвал, с начала года золото всё ещё в плюсе на 8%. Аналитики предупреждают, что технический отскок возможен, но ловить падающий нож опасно — волатильность слишком высока.