Оценены сценарии «судного дня» для энергорынка

Атаки Ирана на крупнейший в мире завод по производству СПГ в Катаре создали угрозу долгосрочного кризиса на глобальных энергетических рынках. Как пишет The Times, речь идет о «сценарии судного дня», который подразумевает не только ценовой шок, но и многолетние перебои с поставками.

В результате ударов 18–19 марта пострадали две из 14 производственных линий комплекса Рас-Лаффан. Их совокупная мощность составляет 12,8 млн тонн СПГ в год — это 17% экспортных мощностей Катара и около 5% мирового предложения. Катар объявил форс-мажор по контрактам с Китаем, Южной Кореей, Италией и Бельгией. Восстановление может занять от трех до пяти лет, заявил министр энергетики страны.

По словам главы исследовательского отдела MST Marquee Сола Кавоника, перебои с поставками могут длиться месяцы или даже годы после окончания войны. Особенно остро кризис ударит по развивающимся странам Азии.

Пакистан, на 99% зависящий от катарского СПГ, предупредил о возможных отключениях с середины апреля. Бангладеш закрыл четыре из пяти заводов удобрений из-за нехватки газа — это грозит дефицитом продовольствия. Удобрения с начала войны подорожали на 25%.