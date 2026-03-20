ЦБ объяснил снижение ключевой ставки

Банк России объяснил, почему в пятницу, 20 марта, принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,00% годовых. Регулятор опубликовал пресс-релиз с соответствующими пояснениями.

Он подчеркнул, что экономика постепенно выходит на траекторию устойчивого роста. В феврале, как и ожидалось, произошло замедление темпов инфляции после ее временного ускорения в январе. По данным Банка России, текущие показатели роста цен остаются стабильными и находятся в пределах 4–5% годовых. Однако неопределенность, связанная с внешними факторами, значительно возросла.

Банк России прогнозирует, что благодаря текущей денежно-кредитной политике годовая инфляция снизится до уровня 4,5–5,5% к 2026 году. Во втором полугодии 2026 года ожидается устойчивая инфляция, которая будет держаться около 4%. В последующие годы, начиная с 2027 года, годовая инфляция будет соответствовать целевому уровню.

Сбалансированный рост российской экономики отклоняется в сторону понижения. По предварительным данным и результатам опросов предприятий, в начале 2026 года экономическая активность замедляется. Потребительский спрос, который был очень активным в конце 2025 года (в основном из-за ожиданий повышения НДС и утилизационного сбора), сейчас демонстрирует признаки охлаждения. Деловые настроения бизнеса также указывают на снижение внутреннего спроса, указал ЦБ.

«Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте», — сообщил регулятор.

13 февраля 2026 года, на первом заседании регулятора, ключевая ставка была снижена до 15,5% годовых. Это было шестое последовательное смягчение денежно-кредитной политики. Процесс снижения начался в июне, когда ставку уменьшили с 21% до 20%. В июле она опустилась до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, а к декабрю достигла 16%.