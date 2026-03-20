Стало известно о подготовке ЕС к ценовому шоку в сфере энергетики

Европейские государства тревожатся о возможном энергетическом кризисе. Причина — обострение ситуации на Ближнем Востоке, что привело к снижению объемов производства сжиженного природного газа в Катаре, передает Bloomberg.

Агентство сообщило, что на саммите в Брюсселе, состоявшемся в четверг, лидеры ЕС выразили тревогу по поводу ухудшения экономической обстановки и предложили ввести «мораторий» на атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Источники, близкие к ситуации, рассказали агентству, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула серьезность положения с энергоресурсами.

Президент Кипра Никос Христодулидис ранее предупредил о негативных последствиях дальнейшей эскалации конфликта для всех стран и мировой экономики в целом.

До этого Европейский союз выразил обеспокоенность возможным увеличением инфляции свыше 3%, что станет рекордом за последние два с половиной года. Такой прогноз обусловлен продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который способствует поддержанию высоких цен на энергоносители.