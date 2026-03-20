ЦБ заявил о росте неопределенности со стороны внешних условий

Неопределенность со стороны внешних условий для динамики инфляции в России значимо выросла​. Об этом говорится в сообщении Банка России, опубликованном 20 марта.

Регулятор добавил, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от устойчивости замедления инфляции, а также динамики инфляционных ожиданий и оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Согласно прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. При этом устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии этого года, а в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

Регулятор подчеркивает, что проинфляционные риски на среднесрочном горизонте все еще преобладают над дезинфляционными. Главные проинфляционные риски связаны с ухудшением перспектив мировой экономики, а также ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности. Кроме того, это связано с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями.